شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يكشف التشخيص المبدئى لإصابة عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للنادى الأهلى بقيادة خالد محمود أن التشخيص المبدئي لإصابة حسام عاشور نجم وسط الفريق، هو معاناته من جذع فى الكاحل، وهى الإصابة التى تسببت فى استبداله خلال مواجهة فريقه لبتروجت، ويخضع حسام عاشور لاختبار طبي غداً لتحديد مدة غيابه عن تدريبات ومباريات الأهلى.

وفاز الأهلى على بتروجت بهدف نظيف أحرزه أحمد الشيخ ، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب السويس، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة.