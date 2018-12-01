شكرا لقرائتكم رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على فيورينتينا بثلاثية.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس لتحقيق فوز غال على مضيفه فيورينتينا بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "أرتيميو فرانكى" بالجولة الـ14 من الدورى الإيطالى.

انتهى الشوط الأول بتقدم اليوفى بهدف سجله لاعب الوسط الأوروجويانى بنتانكور فى الدقيقة 31، بعد مجهود فردى رائع، حيث انطلق بالكرة من خارج منطقة الجزاء، ليسددها بيسراه قوية زاحفة على يسار حارس فيورينتينا.

وشهدت الدقيقة 25 لجوء حكم اللقاء لتقنية الفيديو للتأكد من لمس مدافع فيورينتينا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ولكن رأى أن اللعبة غير متعمدة ولا تستحق أن تحتسب ركلة جزاء لليوفى.

فى الشوط الثانى أضاف المدافع جورجيو كيلينى الهدف الثانى ليوفنتوس فى الدقيقة 69، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث فى الدقيقة 79 من ركلة جزاء، وهو الهدف العاشر له فى المسابقة ليشارك البولندى كريستوف بياتيك مهاجم جنوى صدارة هدافى الكالتشيو.

وبذلك يتصدر يوفنتوس جدول التريب برصيد 40 نقطة من 13 فوز وتعادل وحيد، بينما فيورينتينا فى المركز العاشر برصيد 18 نقطة.



بنتانكور سعيد بالهدف

بنتانكور يسجل الهدف الأول

دى تشيليو

فرحة الهدف الأول

لاعبى يوفنتوس يخلدون ذكرى استورى قائد فيورينتينا الراحل