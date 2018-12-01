شكرا لقرائتكم إيسكو على مقاعد بدلاء ريال مدريد أمام فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سانتياجو سولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد تشكيل الفريق الملكى للقاء ضيفه فالنسيا، الذى سينطلق فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة الـ14 من الدورى الأسبانى "الليجا".

ويغيب عن الريال فى لقاء اليوم كل من تونى كروس، مارسيلو، كاسيميرو لأسباب مختلفة، فيما يجلس إيسكو على مقاعد البدلاء بعد استبعاده من لقاء روما الأخير فى دورى الأبطال.

ويحتل الريال المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة بينما فالنسيا فى المركز الـ12 برصيد 17 نقطة.

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

الدفاع : كارباخال - راموس - فاران - ريجيلون

الوسط : سيبايوس - مودريتش - يورينتى

الهجوم : فاسكيز - بيل - بنزيما