شكرا لقرائتكم روما يستعد لإقالة دي فرانشيسكو وتنصيب كونتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل روما الإيطالي في مفاوضات مع أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق، لتكليفه بالمسئولية الفنية للذائبا.

ويستعد مسئولو روما لإقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

كشف موقع "فوتبول إيطاليا" أن جيمس بالوتا رئيس روما، منح الضوء الأخضر لبدء التفاوض مع كونتي لإقناعه بالموافقة علي تدريب الذئاب خلال الفترة المقبلة، بعدنا فقدت إدارة النادي الثقة في دي فرانشيسكو مدرب الفريق بعد تراجع النتائج في الدوري الايطالي.

أكد الموقع أن كونتي يريد بعض الوقت قبل اتخاذ قراره النهائي، حيث لا يزال يعاني من معركة قانونية مع تشيلسي بسبب الإقالة ومطالبته بالحصول على الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإنجليزي، بخلاف أن المدرب الإيطالي ينتظر موقف ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي من مدربيهما أملا في خلافه أحدهما.

وتشهد نتائج روما الإيطالي تراجعا هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، وفاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مثلها.