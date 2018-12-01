شكرا لقرائتكم الاتفاق يكمل تعاقده مع الإسباني سيرخيو بيرناس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الاتفاق، يوم السبت، عن تعاقده مع المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.
وأنهى الاتفاق، يوم الثلاثاء الماضي تعاقده مع المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبعد إقالته تعادل الاتفاق في الأسبوع الـ11 مع الشباب 2-2 يوم الخميس.
ويحتل الفريق المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وكانت إدارة النادي استغنت أيضا في الأسبوع الماضي عن مدرب الحراس الأوروغوياني خورخي رودريغيز بعد الخسائر المتتالية التي تعرض لها الفريق واهتزاز شباكه، واستعانت بالبحريني عبدالعزيز بوحاجية، ليتولى تدريب حراس المرمى.
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