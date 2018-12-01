شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير وحازم إمام لعبد الحفيظ : خليك فى الأهلى وخرجت عن الإطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الثنائي أحمد شوبير وحازم أمام انتقاداً لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى بعد هجومه على لجنة الحكام، عقب انتهاء مواجهة فريقه لبتروجت فى بطولة الدوري العام، وأكد الثنائي أن عبد الحفيظ خرج عن الإطار الصحيح وكان من باب أولى أن يتحدث عن فريقه الأهلى، بدلاً من الحديث عن المنافسين، خاصة وأن مثل تلك التصريحات من شأنها زيادة حدة التعصب بين الجماهير.

وكان سيد عبد الحفيظ قد طالب اتحاد الكرة بالاستعانة بحكم مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري فى البطولة العربية، مؤكداً أنها المباراة الوحيدة للزمالك الى لم تشهد احتساب ضربات جزاء للفريق الأبيض، مبدياً اندهاشه من عدم اسناد لجنة الحكام مباريات الزمالك للحكام الكبار أمثال جهاد جريشة ومحمود البنا، معلقاً أن :"متأكد أن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري سيتم اسنادها لواحد من الثنائي محمد معروف أو محمد الصباحي.

وفاز الأهلى على بتروجت بهدف نظيف، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب السويس والمؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة.