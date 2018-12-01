شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل أزمة "الزى" بين الأهلى وبتروجت.. وكيف احتوى الحكم الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الأهلى وبتروجت المقامة حاليا باستاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع التاسع بالدورى أزمة بسبب زى الفريقين، تسببت فى تأخير انطلاق المباراة لمدة 20 دقيقة تقريبا.

تفاصيل الأزمة ترجع إلى أن مسئولى بتروجت تمسكوا بأن يغير الأهلى زيه ليرتدى الطاقم الإحتياطى، وفقا للائحة بأن يرتدى بتروجت صاحب الأرض طاقمه الأصلى وأن يظهر الفريق الضيف بزيه الثانى الاحتياطى.

وبعدما تمسك بتروجت بطلبه، أخطر مراقب المباراة مسئولى الفريق البترولى بأن اللائحة تنص على أنه فى حالة وجود لونين مختلفين فى الزى الأصلى والاحتياطى للفريق صاحب الأرض وتعارضهما مع الفريق الضيف، فيجب أن يكون للفريق صاحب الأرض زيا ثالثا وهو اللون "الفسفورى"، خاصة وأن ألوان قميص بتروجت تجمع بين الأزرق والاحمر وهى نفس ألوان قميص الأهلى سواء الأصلى أو الاحتياطى.

وبعد تفاقم الأزمة وتمسك كل طرف بإرتداء زيه الأصلى، تدخل الحكم محمود البنا وأكد أنه لا يمانع إقامة اللقاء بألوان الفريقين الأصلية، ليتم تدارك الموقف وانطلاق اللقاء.