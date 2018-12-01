شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان : هدف الأهلى المبكر أربك حسابات بتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق بتروجيت أن أسباب الخسارة أمام فريق الأهلى هو تسجيل أحمد الشيخ هدف اللقاء بالدقيقة 8 من عمراللقاء، وهو ما أربك حساباتنا بالإضافة لغياب الثلاثى الأفريقي الذى جاء أثر بالسلب على أداء الفريق خلال أحداث المباراة .
وأضاف مؤمن سليمان خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت أنه غير راض عن نتيجة المباراة وأنها ليست عادلة وأن لاعبى الفريق البترولى قدموا الأداء الجيد ولكن يوجد سلبية بالمهاجمين .
وحقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على بتروجت بهدف نظيف خلال المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، في السويس ، وسجل أحمد الشيخ هدف الاهلي في الدقيقة الثامنة.
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