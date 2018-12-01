شكرا لقرائتكم خبر عن الغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلى وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغي المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلى وبتروجت، بسبب عدم حضور الأجهزة الفنية للفريقين لغرفة المؤتمر فور انطلاق المباراة، وفقاً لتأكيدات عز الدين أحمد مراقب المباراة. وفاز الأهلى على بتروجت بهدف نظيف أحرزه أحمد الشيخ ، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب السويس والمؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلى وبتروجت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .