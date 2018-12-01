شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: لماذا يدير مواجهات الزمالك حكام بعينها؟ والأهلى لم يفتعل أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن فريقه كان فى حاجة لنقاط المباراة الثلاثة بعد الفوز على بتروجت بهدف نظيف أحرزه أحمد الشيخ، خلال المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، في السويس.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة أون سبورت :"نحاول حصد جميع النقاط فى الفترة المقبلة للدخول فى المنافسة على درع الدوري..سنقوم بالبناء على الفوز على بتروجت.

وطالب عبد الحفيظ اتحاد الكرة بالاستعانة بحكم مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري فى البطولة العربية، مؤكداً أنها المباراة الوحيدة للزمالك التى لم تشهد احتساب ضربات جزاء للفريق الأبيض، مبدياً اندهاشه من عدم اسناد لجنة الحكام إدارة مباريات الزمالك للحكام الكبار أمثال جهاد جريشة ومحمود البنا، معلقاً أن :"متأكد أن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري سيتم اسنادها لواحد من الثنائي محمد معروف أو محمد الصباحي، وعن أزمة الزي التى حدثت قبل انطلاق المباراة أضاف عبد الحفيظ أن الأزمة لم تُفتعل من قبل الأهلى، مؤكداً أن ناديه طالب بحقه بإرتداء زيه الأصلي.