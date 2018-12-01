الأهلي يستعيد الانتصارات بعد 99 يوماً ويهزم بتروجت بهدف الشيخ

كتب: فتحي الشافعي
حقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على بتروجت بهدف نظيف خلال المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، في السويس ، وسجل أحمد الشيخ هدف الاهلي في الدقيقة الثامنة
وإستعاد الاهلي ذاكرة الانتصارات بعد سلسلة من الخسائر المحلية والأفريقية والعربية حيث خسر بطولة أفريقيا أمام الترجي ثم خرج من البطولة العربية أمام الوصل قبل أن يخسر من المقاولون العرب في الدوري.
ولم يفز الاهلي في بطولة الدوري منذ 99 يوماً حيث كان أخر فوز قد حققه الأهلي في الدوري أمام حرس الحدود يوم 24 أغسطس الماضي .
ورفع الاهلي...
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