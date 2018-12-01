الامارات | فوز حتا وتعادل العروبة مع مصفوت في دوري الدرجة الاولى

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز حتا وتعادل العروبة مع مصفوت في دوري الدرجة الاولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي حتا على ضيفه التعاون بهدف مقابل لا شيء، بينما تعادل العروبة مع مصفوت بهدفين لكل منهما في المباراتين التي اقيمتا مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الاولى.

وبموجب هذه النتيجة اصبح رصيد العروبة 7 نقاط، و حتا 6 نقاط، مقابل نقطة واحدة لكل من مصفوت والتعاون.

سجل هدف حتا الوحيد اللاعب البرازيلي لوان سانتوس في الدقيقة 45+4، بينما سجل لمصفوت محمد خميس في الدقيقة 32، والتونسي محمد بن حمودة في الدقيقة 50، بينما سجل لصالح العروبة المغربي ياسين الصالحي هدفين في الدقيقتين 54،90.