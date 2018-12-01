الامارات | صلاح وبنعطية ومحرز يتنافسون على جائزة أفضل لاعب إفريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وبنعطية ومحرز يتنافسون على جائزة أفضل لاعب إفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أمس، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة المبدئية للاعبين المرشحين لجوائزه عن الموسم الماضي، وأولها جائزة أفضل لاعب إفريقي، التي تضم 34 لاعباً من الذين يلعبون في داخل القارة السمراء وخارجها، حيث قام الاتحاد في وقت سابق بإلغاء جائزة اللاعب المحلي.

وسيطر العرب على قائمة اللاعبين المشرحين لجائزة الأفضل، حيث سيكون التنافس على أشده، بين النجم المصري، وهداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، محمد صلاح، وكذلك أحد أفضل المدافعين في أوروبا، النجم المغربي مهدي بنعطية الذي حقق مع اليوفي ثنائية الدوري والكأس المحليتين الموسم الماضي، وأسهم بقوة في عودة المغرب للمشاركة في المونديال بعد غياب 20 سنة.

ومن اللاعبين المرشحين ايضاً، الجزائري ونجم مان سيتي الإنجليزي، رياض محرز، الذي سبق وتوّج بالجائزة قبل موسمين.

وبالمجمل تضم القائمة، 15 لاعباً عربياً، بينهم أيضاً المصري وليد سليمان لاعب الأهلي، ولاعب الترجي التونسي أنيس البدري المتوج بلقب أبطال إفريقيا.

وفي جائزة أفضل لاعب شاب، يتنافس عليها أشرف حكيمي من المغرب ومواطنه محمود بنحليب لاعب الرجاء.

وفي بقية الجوائز، ترشح 10 مدربين لجائزة أفضل مدير فني، بينهم التونسي معين الشعباني مدرب الترجي، والإسباني جاريدو مدرب الرجاء، وكذلك المدرب السابق للأهلي كارتيرون، ومدرب المنتخب المغربي، الفرنسي هيرفي رونار.

أمّا في جائزة أفضل منتخب، فقد انحصر التنافس بين موريتانيا وغينيا بيساو وزيمبابوي ومدغشقر وكينيا وأوغندا.

سيطرة عربية على

ترشيحات جوائز الاتحاد

الإفريقي لكرة القدم.