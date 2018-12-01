شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ» يقود الأهلي للفوز على بتروجيت في أولى مؤجلاته بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الأهلي الفوز على مُضيفه بتروجيت، بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب السويس، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 9 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب أحمد الشيخ في الدقيقة 8 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده من النقاط الى 14 من 8 مباريات، في المركز 16 من جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد بتروجيت عند النقطة 15 في المركز 15 من لعب 16 مباراة.