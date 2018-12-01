شكرا لقرائتكم خبر التعاون والرائد يفتكان بالفتح والباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تربع التعاون على المركز الرابع موقتا في الترتيب العام لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه على مضيفه الفتح 2-0 في المباراة التي جرت اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في إطار لقاءات الأسبوع الـ11.

وشهدت المباراة حالة خلفت جدلا واسعا، عندما احتسب الحكم هدفا تعادليا للفتح ثم ألغاه بعد مشاهدته حالة سبقت الهدف عن طريق تقنية الفيديو المساعد (فار)، حيث تسلم لاعب فتحاوي الكرة من ضربة تماس، وقبل تمريرها اضطر إلى إبعاد كرة أخرى من داخل الملعب، ثم لعب الكرة إلى قائد الفريق محمد الفهيد الذي أرسلها داخل منطقة الجزاء التعاونية وسجل منها هدفا قبل أن يلغى.

وسجل الهدف الأول البورندي سيدريك أميسي (22)، فيما أضاف الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الثاني في الدقيقة 68.

ورفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع متساويا مع الوحدة الذي يواجه النصر غدا. في المقابل تجمد رصيد الفتح عند 13 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب نادي الباطن، نجح الرائد في تحقيق الفوز على مضيفه الباطن 3-1.

وتصدى المقدوني الدولي فرحان حساني لتسجيل هدفين للرائد (9 و25)، فيما سجل الهدف الثالث صالح الشهري (87).

أما هدف الباطن الوحيد فجاء بتوقيع جدعان الشمري (67).

ورفع الرائد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ12، مقابل 8 نقاط للباطن في المركز الـ14.