شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يتعادل مع ساوثهامبتون 2-2 فى شوط أول مثير.. ولوكاكو يعود للتهديف بعد 78 يوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مانشستر يونايتد فى الخروج متعادلا 2-2 أمام مضيفه ساوثهامبتون، فى الشوط الأول من المواجهة التى تقام على ملعب "سانت ميريز"، فى الجولة الـ14 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

تقدم أولا ساوثهامبتون بهدفين احرزهما أرمسترونج وسيدريك سواريس فى الدقيقتين 13 و20، وقلص البلجيكى روميلو لوكاكو الفارق لليونايتد فى الدقيقة 33، وهو الهدف الخامس للاعب فى المسابقة، والأول له منذ 15 سبتمبر الماضى.

وفى الدقيقة 39 ينجح الإسبانى أندرى هيريرا فى إدراك هدف التعادل لليونايتد، وهو الهدف الأول له فى البريميرليج منذ أبريل 2017.

ويحتل اليونايتد المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 21 نقطة، بينما ساوثهامبتون فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.



ارمستورونج يسجل الأول

سيدريك سواريس

لوكاكو يهدر

هدف ساوثهامبتون الأول