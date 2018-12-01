شكرا لقرائتكم يوفنتوس يتقدم على فيورينتينا فى الشوط الأول بهدف.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم يوفنتوس على مضيفه فيورينتينا بهدف مع نهاية الشوط الأول من مواجهة مضيفه فيورينتينا، والتى تقام على ملعب "أرتيميو فرانكى" بالجولة الـ14 من الدورى الإيطالى.

الهدف سجله لاعب الوسط الأوروجويانى بنتانكور فى الدقيقة 31، بعد مجهود فردى رائع، حيث انطلق بالكرة من خارج منطقة الجزاء، ليسددها بيسراه قوية زاحفة على يسار حارس فيورينتينا.

وشهدت الدقيقة 25 لجوء حكم اللقاء لتقنية الفيديو للتأكد من لمس مدافع فيورينتينا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ولكن رأى أن اللعبة غير متعمدة ولا تستحق أن تحتسب ركلة جزاء لليوفى.

ويتصدر يوفنتوس جدول التريب برصيد 37 نقطة من 12 فوز وتعادل وحيد، ينما فيورينتينا فى المركز العاشر برصيد 18 نقطة.



بنتانكور سعيد بالهدف

قبل انطلاق اللقاء

كريستيانو رونالدو