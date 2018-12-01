شكرا لقرائتكم فالفيردى مندهش من غياب ميسى عن ترشيحات الكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر ارنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة عن اندهاشه من عدم تواجد اسم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى من ضمن الأسماء المرشحة للحصول على الكرة الذهبية لعام 2018.

جاءت تصريحات المدرب خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة فياريال غدا الأحد فى الليجا، حيث قال "نتوقع ضغط من فياريال من البداية، يهمنى كثيرا استعادة المركز الأول فى ترتيب الليجا".

وتابع فالفيردى، قائلا "الكره الذهبية؟ متفاجئ مثل الجميع أن ميسى ليس من الأسماء المرشحة، ميسى هذا الموسم في كل مباراة يلعبها يكون الأفضل، فى دورى الأبطال اول جولتين كان هو الأفضل ثم أصيب وعاد ليلعب".

وتحدث فالفيردى عن إصابة الفرنسى أومتيتى، قائلا "هو لاعب مهم جدا لنا، نتمنى له التوفيق فى علاجه وعودته لنا سريعا، من المهم أن يقرر اللاعب علاجه".

وحول التدعيم فى يناير المقبل، قال المدرب الإسبانى "لدينا وقت حتى سوق الشتاء المقبل، وحينها سنتخد قرارات، الإصابات أمر طبيعى للغاية عليك أن تتعايش معها، الجميع هنا يطالب بالفوز بالألقاب وتقديم كرة قدم جميلة".

جدير بالذكر أن البارسا يحتل وضافة جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر إشبيليه.