شكرا لقرائتكم أزارو يواصل اهدار الفرص السهلة أمام بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدر المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى، فرصة محققة لإحراز الهدف الثانى لفريقه فى شباك بتروجت، بعدما سدد الكرة أعلى المرمى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتقدم الأهلى على بتروجت بهدف فى الدقيقة 8 من عمر اللقاء، عن طريق أحمد الشيخ.

ويضم تشكيل الأهلة كلاً من: شريف إكرامي ، ايمن اشرف ، سعد سمير ، احمد علاء ، كريم نيدفيد ، حسام عاشور ، هشام محمد ، أحمد الشيخ ، ناصر ماهر ،وليد سليمان ووليد آزارو.

ويضم تشكيل بتروجت كلاً من: علي فرج ، محمد رضا ، أحمد جمال ، أحمد لالا، أحمد عبد العال ، أحمد عبد الرسول ، محمد فييرا ، إبراهيم القاضي ، أحمد السباعي، أحمد العجوز ومحمود صلاح

الأهلي يدخل مباراة اليوم فى المركز الأخير مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وله 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة، فيما يدخل بتروجت المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.