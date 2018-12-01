الفحص الطبي يحسم موقف أحمد فتحي بالأهلي

جدة - عمرو شويل يخضع أحمد فتحي، لاعب الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدا على ملعب التتش للتأكد من زوال الآلام التي يعاني منها في العضلة الضامة.

وبناء على الفحص الطبي يتحدد مواصلة فتحي تنفيذ البرنامج التأهيلي من خلال الاكتفاء بجلسة في الجيم أو انطلاق مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب.

واشتكى فتحي من إصابة في العضلة الأمامية ابعدته عن المشاركة في المران الجماعي، ويتم تجهيزه طبيا للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات.