- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الفحص الطبي يحسم موقف أحمد فتحي بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع أحمد فتحي، لاعب الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدا على ملعب التتش للتأكد من زوال الآلام التي يعاني منها في العضلة الضامة.
وبناء على الفحص الطبي يتحدد مواصلة فتحي تنفيذ البرنامج التأهيلي من خلال الاكتفاء بجلسة في الجيم أو انطلاق مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب.
واشتكى فتحي من إصابة في العضلة الأمامية ابعدته عن المشاركة في المران الجماعي، ويتم تجهيزه طبيا للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات.
شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحسم موقف أحمد فتحي بالأهلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .