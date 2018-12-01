شكرا لقرائتكم إصابة عاشور وتألق الشيخ ضمن مشاهد تقدم الأهلى على بتروجت بهدف بالشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الأهلى الشوط الأول متقدما على نظيره بتروجت بهدف دون سجله أحمد الشيخ فى الدقيقة 7 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب السويس ضمن مؤجلات الجولة الـ9 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدخل مباراة اليوم فى المركز الأخير مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وله 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة، فيما يدخل بتروجت المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من: شريف إكرامي ، ايمن اشرف ، سعد سمير ، احمد علاء ، كريم نيدفيد ، حسام عاشور ، هشام محمد ، أحمد الشيخ – ناصر ماهر –وليد سليمان ووليد آزارو.

فيما يضم تشكيل بتروجت ، كلاً من : علي فرج ، محمد رضا ، أحمد جمال ، أحمد لالا، أحمد عبد العال ، أحمد عبد الرسول ، محمد فييرا ، إبراهيم القاضي ، أحمد السباعي، أحمد العجوز ومحمود صلاح.

بداية نشطة من جانب بتروجت الذى ضغط وكاد يُهدد مرمى شريف إكرامي لكن كريم نيديفد أنقذ الموقف، بعدها عاد الاهلي للمباراة ونشط بشكل واضح ونجح أحمد الشيخ في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثامنة بعدما إستغل "دربكة" لدفاع بتروجت وسجل هدف أهلاوي.

أزدادت المباراة سخونة وكاد ناصر ماهر يُسجل هدف ثاني للأهلي بعدما أرتدت كرة خطرة له في الدقيقة 18 لكن على فرج حارس الفريق البترولي أنقذ الموقف ببراعة.

واصل بتروجت ضغطه المتواصل على الاهلي وألغى محمود البنا حمم المباراة هدف لبتروجت سجله فييرا في الدقيقة 28 بداعي التسلل.

هدأ أداء الفريقين وشارك محمد سالم بدلاً من فييرا بسبب إصابة الأخير وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الاول نشاط من الفريقين وتعرض حسام عاشور لإصابة قوية في الكاحل قبل أن يسقط شريف إكرامي للإصابة وتلقي العلاج في الملعب قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة وشارك عمرو السولية بدلاً من عاشور وانتهى الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.