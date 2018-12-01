شكرا لقرائتكم بلوعل يتوج بلقب بطولة هيئة الرياضة للألعاب الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل عبدالرحمن بلوعل على جائزة المركز الأول في منافسات بطولة الهيئة العامة للرياضة السعودية للألعاب الإلكترونية، يوم السبت، التي تنظمها الهيئة برئاسة تركي آل الشيخ، وأقيمت منافساتها في الصالة الخضراء بمدينة الدمام.

وربح عبدالرحمن بلوعل 300 ألف ريال بعد فوزه في النهائي على منصور العويضي الذي حقق المركز الثاني، بينما تواجد ثالثا حسين راشد، وحل رابعا بدر الشمري.

وشارك في البطولة 1024 لاعبًا من مختلف الفئات العمرية، بدءًا من عمر 13 عامًا، وتنافسوا في بطولة "فيفا 2019"، وأقيمت المباريات بنظام خروج المغلوب، ورصدت الهيئة العامة للرياضة جوائز مالية وصلت إلى 690 ألف ريال للفائزين من المركز الأول وحتى الثامن.