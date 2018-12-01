شكرا لقرائتكم خبر عن التشخيص المبدئي يُثبت إصابة حسام عاشور بجذع فى الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبي للنادى الأهلى بقيادة خالد محمود أن التشخيص المبدئي لإصابة حسام عاشور نجم وسط الفريق، هو معاناته من جذع فى الكاحل، وهى الإصابة التى تسببت فى استبداله خلال مواجهة فريقه لبتروجت، ويخضع حسام عاشور لاختبار طبي غداً لتحديد مدة غيابه عن تدريبات ومباريات الأهلى.

وفاز الأهلى على بتروجت بهدف نظيف أحرزه أحمد الشيخ ، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب السويس، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة.