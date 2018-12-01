شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 6 أسباب تجعل ديسابر الاختيار الأفضل لقيادة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم اقتراب الأهلي من إعلان خليفة الفرنسي باتريس كارتيرون في قيادة الفريق الأحمر، ورغم ذهاب التكهنات إلي أن الثنائي الأرجنتيني رامون دياز والأوروجوياني دانيال كارينيو، إلا أن الفرنسي سباتسيان ديسابر من ضمن الأسماء المطروحة لتدريب النسور الحمر، بسبب بصمته مع الفرق التي تولي تدريبها،

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