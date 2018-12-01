شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هدف " تسلل" لبتروجت فى شباك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل محمد فييرا لاعب بتروجت هدفًا لفريقه فى شباك الأهلى، إلا أن حكم المباراة محمود البنا لم يحتسبه بداعى التسلل فى الدقيقة 28 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليستمر تقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

وتقدم الأهلى على بتروجت بهدف فى الدقيقة 8 من عمر اللقاء، عن طريق أحمد الشيخ.

ويضم تشكيل الأهلة كلاً من: شريف إكرامي ، ايمن اشرف ، سعد سمير ، احمد علاء ، كريم نيدفيد ، حسام عاشور ، هشام محمد ، أحمد الشيخ ، ناصر ماهر ،وليد سليمان ووليد آزارو.

ويضم تشكيل بتروجت كلاً من: علي فرج ، محمد رضا ، أحمد جمال ، أحمد لالا، أحمد عبد العال ، أحمد عبد الرسول ، محمد فييرا ، إبراهيم القاضي ، أحمد السباعي، أحمد العجوز ومحمود صلاح

الأهلي يدخل مباراة اليوم فى المركز الأخير مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وله 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة، فيما يدخل بتروجت المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.