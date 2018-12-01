شكرا لقرائتكم خبر عن الغاء مباراة ودية بين سموحة والترام بسبب الامطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغيت المباراة الودية بين فريقى سموحة و الترام أحد أندية الدرجة الثالثة بسبب هطول الأمطار التى شهدتها مدينة الاسكندرية مساء أمس والتى أمتدت إلى اليوم ضمن استعدادات الفريق السكندرى لمواجهة الإتحاد بدور الـ16 لكأس مصر .
وقام الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة طارق يحيى بعمل مباراة بين لاعبى الفريق مقسمين إلى فريق أبيض وفريق أزرق والتى أنتهت بالتعادل 2/2 وأحرز الاهداف للفريق الأبيض يامادو توريه و أحمد حمص بينما أحرز للفريق الأزرق أحمد حسن مكى و السيد فريد وشهدت المباراه حماس وقوة بين اللاعبين
ويستعد فريق سموحة لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر المقرر لها الخميس القادم باستاد برج العرب .
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