شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 30 دقيقة..الاهلي يتقدم بهدف والحكم يلغي أخر لبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من مباراة الاهلي وبتروجت المقامة بينهما حالياً في السويس والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري ومازال الأهلي مُتقدماً بهدف أحمد الشيخ.

الأهلي يدخل مباراة اليوم فى المركز الأخير مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وله 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة، فيما يدخل بتروجت المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من: شريف إكرامي ، ايمن اشرف ، سعد سمير ، احمد علاء ، كريم نيدفيد ، حسام عاشور ، هشام محمد ، أحمد الشيخ – ناصر ماهر –وليد سليمان ووليد آزارو.

فيما يضم تشكيل بتروجت ، كلاً من : علي فرج ، محمد رضا ، أحمد جمال ، أحمد لالا، أحمد عبد العال ، أحمد عبد الرسول ، محمد فييرا ، إبراهيم القاضي ، أحمد السباعي، أحمد العجوز ومحمود صلاح.

بداية نشطة من جانب بتروجت الذى ضغط وكاد يُهدد مرمى شريف إكرامي لكن كريم نيديفد أنقذ الموقف، بعدها عاد الاهلي للمباراة ونشط بشكل واضح ونجح أحمد الشيخ في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثامنة بعدما إستغل "دربكة" لدفاع بتروجت وسجل هدف أهلاوي.

أزدادت المباراة سخونة وكاد ناصر ماهر يُسجل هدف ثاني للأهلي بعدما أرتدت كرة خطرة له في الدقيقة 18 لكن على فرج حارس الفريق البترولي أنقذ الموقف ببراعة.

واصل بتروجت ضغطه المتواصل على الاهلي وألغى محمود البنا حمم المباراة هدف لبتروجت سجله فييرا في الدقيقة 28 بداعي التسلل.