شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السبب الحقيقي فى تأخر انطلاق مباراة الأهلى وبتروجت! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخر انطلاق مباراة بتروجت والأهلى لأكثر من 15 دقيقة بسبب تشابه الزى بين الفريقين ولم يكتشف الحكم محمود البنا ومراقب المسابقات عز الدين أحمد هذا التشابه الا فى الخروج الى طابور البرتوكول الذى يسبق انطلاق المباراة مباشرة.

ماحدث يؤكد انه لم يتم الاطلاع على زى الفريقين فى الاجتماع التقليدى بين طاقم الحكام ومراقب المسابقات وأدارى الفريقين والذى يتم خلاله عرض طاقم اللاعبين لكل فريق وكذلك حراس المرمى للموافقة عليهم طبقا للقانون على أن يرتدى الفريق المضيف " صاحب الملعب " الزى الاساسى له بينما الفريق الضيف يرتدى الزى البديل له ويكون ذلك قبل موعد المباراة بوقت كاف طبقا للوائح التى تنظم مسابقة الدورى الممتاز، لكن ما شهدناه عبر شاشات البث المباشر يؤكد أنه لم يتم عقد الاجتماع التلقيدى أوأنه تم بدون تركيز وبعشوائية .

جدير بالذكر ان طاقم الحكام يضم كل من محمود البنا حكما للساحة والثنائى يوسف البساطى وشهاب راشد مساعدان ومجدى خاطر حكما رابعا والثنائى محمد حسن ومحمد يوسف حكما خامسا.