رياضة | يلا شوت Real Madrid بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر اليوم HD MATCH

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يلا شوت Real Madrid بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر اليوم HD MATCH

تقام مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو اليوم السبت 1-12-2018، لحساب منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم 2018-2018.

يلا شوت Real Madrid بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر اليوم HD MATCH

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم بث مباشر، سيلعب ريال مدريد المباراة وهو منتشٍ بفوزه الأخير على فريق روما الإيطالي الذي أهله إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، إلا أن حظوظ الميرنجي في الدوري المحلي سيئة للغاية، ولذلك فإن حظوظه ضعيفة بعد خسارته الأخيرة أمام إيبار والتي انتهت بثلاثية دون رد ليتواجد بعد الخسارة في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

يلا شوت Real Madrid بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر اليوم HD MATCH

وعلى الجانب المقابل نرى أن فالنسيا لا يؤدي موسماً مثالياً محلياً وأوروبيا، فمنذ انطلاق دوري الأبطال خسر فالنسيا من يوفنتوس بالجولة الخامسة من دور المجموعات بهدف وحيد ليضمن التحول للدوري الأوروبي وتوديع البطولة القارية من الدور الأول، وعلى صعيد الليجا فإن أبناء الميستايا لم يحققوا سوا ثلاثة انتصارات فقط خلال 13 جولة، وتعادل في ثمانِ مباريات، وبهذه النتائج يحتل الخفافيش المركز الـ11 وفي جعبتهم 17 نقطة فقط. يلا شوت Real Madrid بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر اليوم HD MATCH تشكيل ريال مدريد المتوقع | 4-3-3 تيبو كورتوا مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – داني كارباخال داني سيبايوس – توني كروس – لوكا مودريتش ماركو أسينسيو – كريم بنزيمه – جاريث بيل يلا شوت Real Madrid بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر اليوم HD MATCH تشكيل فالنسيا المتوقع | 4-4-2 نيتو خوسيه جايا – جابرييل باوليستا – مختار دياخابي – دانييل فاس جونسالو جيديش – جيفري كوندوبيا – دانييل باريخو – كارلوس سولير سانتي مينا – كيفن جاميرو يلا شوت Real Madrid بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر اليوم HD MATCH موعد المباراة والقنوات الناقلة تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وتنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا مباشر عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 3 الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإسباني.

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