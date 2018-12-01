رياضة | ليجانيس يواصل صحوته في الليجا ويكتسح بلد الوليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليجانيس يواصل صحوته في الليجا ويكتسح بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل ليجانيس، صحوته في الليجا بعد أن حقق فوزًا كبيرًا خارج قواعده على حساب بلد الوليد، بنتيجة 4-2، اليوم السبت، في إطار الليجا.

وأنهى الضيوف، الشوط الأول، بهدفين من توقيع ديميتريوس سيوفاس وأوسكار رودريجيز، في الدقيقتين 11 و42 على الترتيب.

ومع بداية الشوط الثاني، أعاد توني فيا، بلد الوليد للقاء بهدف تذليل الفارق بعد 5 دقائق من البداية.

وتألق جيدو كاريو، وسجل هدفين متتاليين لصالح ليجانيس، في الدقيقتين 66 و75، فيما أحرز أونال، هدفا شرفيا لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة.

وبهذا يحصد ليجانيس انتصاره الثاني على التوالي ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة.