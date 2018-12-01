رياضة | يلا شوت بث مباشر مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي | كورة لايف | كورة ستار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت بث مباشر مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي | كورة لايف | كورة ستار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خمة بث مباشر مباراة يلا شوت بث مباشر مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي | كورة لايف | كورة ستار يوفنتوس وفيورنتينا يلا شوت اليوم ويستعد ملعب أرتيمو فرانكي لاستضافة قمة نارية من العيار الثقيل بين يوفنتوس وفيورنتينا مساء اليوم السبت القادم 1 ديسمبر 2018 ، الموافق 23 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي 2018-2019.

تقام مباراة يوفنتوس بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفيورنتينا في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت 4 beIN SPORTS HD 4.

ينصرف يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، للتركيز على الحفاظ على فارق النقاط عن أقرب مطارديه في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على فيورنتينا في المرحلة الرابعة عشرة السبت، بعدما ضمن تأهله الى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبنهاية الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات الأوروبي، ضمن فريق "السيدة العجوز" العبور للدور المقبل في المسابقة القارية، والذي تنطلق منافساته في شباط/فبراير المقبل.

وحث مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري لاعبيه، وفي مقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على استغلال ذلك لتعزيز موقعهم في الدوري المحلي، والذي يشهد إقامة ست مباريات قبل العطلة الشتوية أواخر كانون الأول/ديسمبر.

ويحل يوفنتوس المتصدر برصيد 37 نقطة، ضيفا على فيورنتينا السبت، بينما يحل مطارده المباشر نابولي (29 نقطة) ضيفا على أتالانتا الإثنين في ختام مباريات المرحلة الرابعة عشرة.

ودعا أليغري لاعبيه الساعين الى لقب ثامن تواليا، الى عدم التفريط بالنقاط في هذه الفترة، لاسيما وأن الفريق تنتظره مباراتان قويتان قبل العطلة الشتوية، ضد إنتر ميلان وروما.

وقال أليغري "حققنا الهدف الأول بالتأهل في دوري الأبطال، الآن علينا الإبقاء على الطاقة نفسها خلال كانون الأول/ديسمبر".

أضاف "لدينا العديد من المباريات لخوضها، وخسارة ثلاث نقاط (في أي مباراة) قد تمهد الطريق لخسارة الدوري (...) نريد الفوز بكل الألقاب".

وقبيل المباراة ضد فيورنتينا صاحب المركز العاشر، حذر أليغري لاعبيه من أن كل خصم "يعتبر مباراة يوفنتوس الأهم بالنسبة إليه خلال الموسم".

وفاز فريق تورينو في ست من مبارياته السبع الأخير ضد فريق فلورنسا.

ويعول يوفنتوس على خط هجومه الذي يضم الثلاثي رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا والكرواتي ماريو ماندزوكينش. ونجح الثلاثي في التسجيل في 13 مباراة تواليا في كل المسابقات، آخرها ماندزوكيتش أمام فالنسيا الإسباني في دوري الأبطال الثلاثاء بتمريرة من رونالدو.

أما الأخير، فاستعاد الشهية التهديفية التي تميز بها مع فريقه السابق ريال مدريد اثر بداية بطيئة له في إيطاليا، وسجل هذا الموسم عشرة أهداف بينها خمسة في المباريات الأربع الأخيرة التي خاضها الفريق خارج أرضه، في مقابل سبعة أهداف لماندزوكيتش وستة لديبالا.

وأشاد لاعب وسط فيورنتينا الفرنسي جوردان فيريتو بمنافسيه قائلا "المهمة صعبة أمامهم لأنهم أقوياء أساسا، وقد ازدادت قوتهم بانضمام رونالدو الى صفوفهم (...) يستطيعون الفوز بكل شيء من الدوري الإيطالي الى دوري أبطال أوروبا. علينا ان نترك بت الأمور أمامهم الى أرض الملعب".

ويفتقد يوفنتوس الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو بسبب مشاكل عضلية اثر مباراة فالنسيا، بينما يتعافى لاعب الوسط الألماني إيمري جان من جراحة الغدة الدرقية، مع توقع عودة الجناح فيديريكو برنارديسكي.