رياضة | عاجل.. الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد الأهلي نغمة الاتتصارات مجددا بعدما فاز على بتروجت بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد "الجيش" والمؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية من جانب كلا الفريقين حيث حاول الأهلي خطف هدف التقدم مبكرا، في المقابل سعى فريقبتروجت لتأمين دفاعهً معتمدا على الهجمة المرتدة بفضل تحركات مخمد فييرا.

ومع حلول الدقيقة ٥ ظهرت أول ملامح الخطورة للفريق البترولي بعرضية من الناحيةً اليمنى لأحمد لالا حولها نيدفيد خارج الملعب لركلة ركنية.

وانطلق وليد أزارو خلف دفاع بتروجت لكن إبراهيم القاضي حرلها لركلة ركنية، لينفذها وليد سليمان من الناحية اليمنى وينجح أحمد الشيخ في إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة ٨ معلنا الفرحة الأولى في مدرجات الأحمر.

بعد الهدف مباشرة حاول لاعبو بتروجت العودة للقاء وإدراك التعادل لكن هجماتهم لم تشكل أي خطورة على مرمى الفريق الأحمر، في المقابل سعى لاعبو الأهلي لإضاقة الهدف الثاني حيث مرر أحمد الشيخ عرضية متقنة لكن عبد الرسول أبطل مفعولها منقذا فريقه من كرة خطرة.

وفي الدقيقة ١٩ مرر وليد سليمان عرضية متقنة من الناحية اليسرى لتصل إلى وليد أزارو الذي سددها قوية لكن علي فرج أبدع في التصدي لها، لترد مجددا إلى ناصر ماهر لكن فرج أبدع مجددا وأبعد فرصة إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر.

وأحرز بتروجت هدفا "أبيضا" في الدقيقة ٢٨بعدما سدد محمد فييرا المتسلل كرة قوية داخل شباك الشناوي لكن محمود عاشور أطلق صافرتهً معلنا ضربة حرك غير مباشرة.

وهدأ "رتم" المباراة قليلا ويجري مؤمن سليمان أول تغييراته اضطراريا بإخراج محمد فييرا المصاب ونزول محمد سالم في الدقيقة ٣٤.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون أي جديد لينتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف على بتروجت بهدف أحمد الشيخ.

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني، وضحت نية الأهلي في إضافة الهدف الثاني وانطلق تاصر ماهر مراوغا السباعي لكن عبد الرسول شتتها خارج الملعب.

وأشهر حكم اللقاء محمىد عاشور البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة ٥٣ بعد تدخل قوي على أحمد الشيخ في وسط الملعب.

وانطلق ناصر ماهر في الدقيقة ٥٧ مراوغا دفاع بتروجت ويمرر الكرة إلى وليد سليمان ليعيدها له ويسددها قوية لكن علي فرج تصدى لها ببراعة.

وحصل عمرو السولية على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء في الدقيقة ٥٩ لتدخل قوي على أحمد العجوز، ليحبط إبراهيم القاضي فرصة خطره بعدها للأهلي.

ورد أحمد لالا بكرة خطرة لكن كريم نيدفيد أحبط الكرة، لينحصر للعب بعد ذلك في وسط الملعب ويهدأ رتم اللقاء، ويجري سليمان التغيير الثاني بإشراك أحمد زولا بدلا من لالا، ويرد عليه محمد يوسف بالتغيير الأول بالدفع بإسلام محارب بدلا من ناصر ماهر.

وكاد أيمن أشرف أن يحرز الهدف الثاني للأهلي لكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيمن لعلي فرج حارس مرمى بتروجت.

وصوب أحمد السباعي كرة قوية في الدقيقة ٧٠ من ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى لكن شريف إكرامي تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة ٧٣ ومن جملة رائعة بين الشيخ ونيدفيد الذي مرر كرة على طبق من ذهب إلى وليد أزارو داخل منطقة الجزاء ليسددهاً فوق مرمى علي فرج مهدرا فرصة الهدف الثاني للفريق الأحمر.

ليدفع سليمان بأخر تغييراته بإشراك أحمد رؤوف في تغيير الغرض منه زيادة الناحية الهجومية لبتروجت.

وفي الدقيقة ٨٠ أجرى يوسف التغيير الأخير للأهلي بإشراك باسم علي العائد من الإصابة بعد غياب طويل بدلا من أحمد الشيخ صاحب الهدف الوحيد في اللقاء.

وهدأت أحداث اللقاء في الدقائق الأخيرة لينتهي بفوز الأهلي بهدف نظيف، فيما تلقى بتروجت الهزيمة الخامسة هذا الموسم.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ١٤ نقطة ليقفز للمركز السادس عشر، بينما توقف رصيد بتروجت عند ١٥ نقطة في المركز الخامس عاشر.