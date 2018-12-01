رياضة | 8 مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول في شهر "ديسمبر"

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ينتظر فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مواجهات نارية في شهر ديسمبر. ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المواجهات المنتظرة لـ"ليفربول" خلال شهر ديسمبر: - 2 دسمبر .. ليفربول × إيفرتون (الدوري الإنجليزي) - 5 ديسمبر .. ليفربول × بيرنلي (الدوري الإنجليزي - 8 ديسمبر .. ليفربول × بورنموث (الدوري الإنجليزي) - 11 ديسمبر .. ليفربول × نابولي (دوري أبطال أوروبا) - 16 ديسمبر .. ليفربول × مانشيستر يونايتد (الدوري الإنجليزي) - 21 ديسمبر .. ليفربول × ولفرهامبتون (الدوري الانجليزي) - 26 ديسمبر .. ليفربول × نيوكاسل (الدوري الإنجليزي) - 29 ديسمبر .. ليفربول × أرسنال (الدوري الإنجليزي)

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