رياضة | بيل يشعر بـ"غليان" البيرنابيو.. هل يتمكن من قيادة الفريق لتحسن وضعيته بالليجا ؟

وسط مشاكل ريال مدريد هذا الموسم ، اعتبر بيل من أكثر اللاعبين الذين يتحملون اللوم، في استطلاع ماركا الذي يسأل القُراء عن اللاعبين الذين سيختارونهم لمواجهة روما، حصل بيل على أقل عدد من الأصوات بنسبة 3.29% فقط.

لكن المدرب سانتياجو سولاري هو الرجل الذي قرر اختيار اللاعب الويلزي في العاصمة الإيطالية ، وهو الأمر الذي أدى إلى النجاح عندما سجل الهدف الأول في المباراة التي فاز فيها فريقه 2-0.

بعد الهدف، أظهر بيل نظرة خاطفة عن لاعب يعتقد ريال مدريد بأنه يتحمل ثقل المسؤولية بعد رحيل كريستيانو رونالدو من النادي.

ولا يزال لـرجل توتنهام السابق بعض المصاعب ليتجاوزها ، ويأتي التحدي التالي ليلة السبت في السانتياغو برنابيو، حيث فشل في التسجيل في 74 يومًا.

وكانت آخر مرة سجل فيها في أرضه في 19 سبتمبر، عندما كان أفضل لاعب في صفوف جولين لوبيتيجي وسجل هدفه الخامس في ثماني مباريات فقط، ستة منها مع ريال مدريد، واثنان مع ويلز.

ومنذ ذلك الحين، لعب اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً على أرضه أمام أتلتيكو مدريد، ليفانتي، وفكتوريا بلزن بدون أي حظ أمام المرمى.