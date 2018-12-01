الامارات | علي سالمين ساند الوصل من المدرجات

شكرا لقرائتكم خبر عن علي سالمين ساند الوصل من المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص لاعب الوصل علي سالمين الذي حرمته الإصابة التي تعرض لها أخيراً وخضوعه بسببها لفترة راحة المشاركة مع فريقه ضد الشارقة؛ على التواجد في مدرجات استاد خالد بن محمد لتشجيع فريقه أمام الشارقة خلال المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس، ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي. ويعد علي سالمين من العناصر المهمة في تشكيلة فريق الوصل إضافة الى وجوده حالياً في المنتخب بعد المستوى الفني المتطور الذي ظهر به في الفترة الأخيرة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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