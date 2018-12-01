الامارات | كايو: الوصول إلى 100 مباراة يعني أنني مرتاح في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: الوصول إلى 100 مباراة يعني أنني مرتاح في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب لاعب فريق العين، البرازيلي كايو لوكاس، عن سعادته الغامرة بالوصول الى 100 مباراة مع «الزعيم» في مختلف المسابقات منذ التحاقه بصفوف الفريق قبل عامين قادماً من فريق كاشيما أنتلرز الياباني بعقد لمدة ثلاث سنوات، وأكد أن الوصول لهذا العدد من المباريات يعني ببساطة أنه مرتاح في فريق العين، وأنه يأمل في المواصلة في تحقيق الأرقام الجماعية والشخصية.

ولعب كايو مع فريق العين 53 لقاء في الدوري، و26 مباراة في أبطال آسيا وهي أبرز مبارياته مع الزعيم، بجانب مشاركته في باقي البطولات الأخرى على غرار كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، وسوبر الخليج العربي، وسجل في كل المسابقات 43 هدفاً، منها 36 محلية، وستة آسيوية.

وقال المهاجم البرازيلي لـ«الإمارات اليوم» إنه يلعب في نادٍ كبير وسمعته معروفة ومع مجموعة رائعة من اللاعبين، وتحت قيادة مدرب متميز هو الكرواتي زوران، وأنه لم يكن ليصل للمباراة رقم 100 في مشواره مع «الزعيم» لولا وقفة زملائه اللاعبين معه ودعم المدرب والإدارة، ووقوف الجماهير معه في الأوقات الصعبة التي مر بها سابقاً.

وحول ظهوره المميز في مباراة أول من أمس أمام دبا في الجولة الحادي عشرة لدوري الخليج العربي بتسجيله لهدف، وصناعته ثلاثة أهداف، قال كايو لوكاس: «حققنا فوزاً مهماً، من الجيد البقاء مع أندية الصدارة، الوصول للنقطة 25 أمر جيد بكل تأكيد، علينا أن نخدم أنفسنا بأنفسنا من أجل الاحتفاظ بلقبنا الذي حققناه في الموسم الماضي».

وأثنى كايو لوكاس على وقفة جماهير «الزعيم» خلف الفريق في كل المسابقات، مؤكداً أنها تشكل دعماً حقيقياً لهم داخل الملعب.

ولدى كايو لقبان حتى الآن مع العين، هما ثنائية الدوري والكأس، في المقابل وصل مع «الزعيم» إلى نهائي أبطال آسيا في 2016، في حين تنتظره في الشهر الجاري مشاركة مهمة تتمثل في الظهور الأول في مونديال كأس العالم للأندية.

وأكد كايو أنه يأمل في التتويج مع العين بالمزيد من الألقاب، وقال: «حققنا نتائج جيدة في الموسم الماضي، ولكنني أريد المزيد من الألقاب، ومن جانبي سأجتهد لتقديم كل ما لدي مع بقية زملائي اللاعبين من أجل مساعدة الفريق للبقاء في منصات التتويج».

ويدخل البرازيلي كايو لوكاس فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده مع نادي العين بحلول شهر يناير المقبل.

زوران: علينا مضاعفة الجهود في الفترة المقبلة

اعترف مدرب العين، الكرواتي زوران، بأن فريقه سيكون مطالباً بمضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في مواجهتي الوصل في الجولة الثانية عشرة للدوري، وفي لقاء كأس رئيس الدولة، مؤكداً في تصريحات صحافية أن مباراتهم أول من أمس أمام دبا كانت سهلة، ولم يجد فيها لاعبوه صعوبات لتحقيق الفوز. وحول إصابة ريان يسلم، قال: «ريان لاعب ذكي، ويضاعف من جهوده بالصورة المطلوبة خلال الحصص التدريبية».

قويض: إذا لم ندعم الصفوف سنكون أول الهابطين

طالب مدرّب فريق دبا، السوري محمد قويض، بتدعيم صفوف فريقه، محذراً من أنه: إذا لم ندعم صفوف الفريق فسنكون أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى. وأكد المدرب السوري أن فريقه يعاني في الفترة الحالية، ولكن مع ذلك فإنهم مطالبون بالظهور القوي في ما تبقى من مباريات في الدور الأول من أجل أن تكون بداية الدور الثاني في وضعية جيدة.

وقال في المؤتمر الصحافي إن الخروج من المأزق الحالي للفريق يتطلب الدخول لسوق الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع لاعبين مميزين، حتى يتفادى الفريق الهبوط.

العنبري يطالب لاعبي الشارقة برفع رؤوسهم

طالب مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، لاعبيه بـ«رفع رؤوسهم عالياً»، مشيراً إلى أن «الملك» سعى بقوة للفوز على الوصل، وطالب الجميع بالهدوء، مؤكداً أن مشوار المنافسة على لقب الدوري لايزال طويلاً.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي: «علينا أخذ الأمور الإيجابية من مباراة الوصل، وأطمئن جمهور الشارقة بأن الفريق لايزال في وضع جيد». وأشار العنبري رداً على سؤال بشأن استبداله لسيف راشد رغم تقديمه مستوى جيداً، قائلاً إنه بالفعل قدم مردوداً مميزاً، لكن بديله عمر جمعة لم يقصر أيضاً. وشدد على أن فريقه ينافس فرقاً لها باع طويل في المنافسة.