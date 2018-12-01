شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يتقدم للأهلي ويسجل أول أهدافه في الدوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل أحمد الشيخ، لاعب نادي الأهلي، الهدف الأول، فى مرمى بتروجيت، خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب السويس، من مؤجلات الجولة 9 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.
وسجل الشيخ الهدف الأول له في بطولة الدوري الممتاز، مبكرًا في الدقيقة 8 بعد متابعة ركنية وليد سليمان، ويسجل الهدف التقدم.
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يتقدم للأهلي ويسجل أول أهدافه في الدوري (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .