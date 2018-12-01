شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يتقدم للأهلي ويسجل أول أهدافه في الدوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل أحمد الشيخ، لاعب نادي الأهلي، الهدف الأول، فى مرمى بتروجيت، خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب السويس، من مؤجلات الجولة 9 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل الشيخ الهدف الأول له في بطولة الدوري الممتاز، مبكرًا في الدقيقة 8 بعد متابعة ركنية وليد سليمان، ويسجل الهدف التقدم.