شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يسجل هدف الأهلي الأول في شباك بتروجيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل اللاعب أحمد الشيخ هدف الأهلى الأول في شباك بتروجيت بالدقيقة الثامنة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

كانت أزمة وقعت قبل مباراة الأهلي وبتروجيت، المؤجلة من الجولة 9 من الدوري الممتاز لكرة القدم، تسببت في تأجيل بداية المباراة، وكانت الأزمة في لون قميص الفريقين، حيث فوجيء أن فريق بتروجيت مصمم على أرتداء اللعب باللون الأساسي (الأزرق والأحمر) بينما كان الأهلي يرتدي الزي الأحمر (الأساسي).

واشترط مسؤولي بتروجيت اللعب بالقميص الثاني (الفسفوري) في حالة لعب الأهلي أيضًا بالزي الأزرق. وفي النهاية خرج فريق بتروجيت إلى المباراة بالزي الرسمي «الأزرق والأحمر» وعدم اللعب بالزي الاحتياطي.