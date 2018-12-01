شكرا لقرائتكم خبر عن لون «تي شيرت» الأهلي وبتروجيت يتسبب في تأجيل المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت أزمة قبل مباراة الأهلي وبتروجيت، المؤجلة من الجولة 9 من الدوري الممتاز لكرة القدم، في تأجيل بداية المباراة والتي كان مقرر لها السادسة مساء اليوم.

وكانت الأزمة في لون قميص الفريقين، حيث فوجيء ان فريق بتروجيت مصمم علي أرتداء اللعب باللون الأساسي (الأزرق والأحمر) بينما كان الأهلي يرتدي الزي الأحمر (الأساسي).

واشترط مسؤولي بتروجيت اللعب بالقميص الثاني (الفسفوري) في حالة لعب الأهلي ايضًا بالزي الأزرق.

ولم تحل الأزمة الى الأن، وهدد مراقب المباراة، لاعبي بتروجيت بالخروج خلال ربع ساعة واللاعب بالزي الأزرق بناءًا علي طلب حكم المباراة.

وفي النهاية خرج فريق بتروجيت الى المباراة بالزي الرسمي "الأزرق والأحمر" وعدم اللعب بالزي الأحتياطي.