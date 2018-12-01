شكرا لقرائتكم مانشستر سيتى يواصل انتصاراته بثلاثية فى مرمى بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل مانشستر سيتى انتصاراته فى الدورى الإنجليزلى، وتغلب على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الإتحاد" ، فى إطار مباريات الجولة الـ14 من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى 1-1، حيث تقدم أولا البرتغالى برناردو سيلفا للسيتى فى الدقيقة 16، قبل أن يتعادل المتألق كالوم ويلسون فى الدقيقة 44، ليسجل المهاجم هدفه السابع فى المسابقة.

وفى الشوط الثانى احرز رحيم ستيرلينج الهدف الثانى للسيتى فى الدقيقة 57 ليسجل الدولى الإنجليزى هدفه الثامن فى المسابقة، ويشارك صدارة الهدافين مع أجويرو وبيير أوباميانج.

وغاب عن السيتى فى لقاء اليوم، نجمه الأرجنتينى سيرجيو أجويرو لإراحته كما صرح المدير الفنى بيب جوارديولا.

وبتلك النتيجة يحتل السيتى صدارة البريميرليج برصيد 38 نقطة، بينما بورنموث فى المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وانتهت باقى مباريات الجولة التى أقيمت فى نفس التوقيت على النحو التالى:

ليستر سيتى 2 0 واتفورد

نيوكاسل يونايتد 0 3 وست هام يونايتد

كرييستال بالاس 2 0 بيرنلى

هدرسفيلد تاون 1 2 برايتون



برناردو سيلفا

دانيلو

كالوم ويلسون

هدف ستيرلينج

ويلسون يسجل التعادل