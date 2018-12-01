شكرا لقرائتكم راشفورد ولوكاكو يقودان مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه للمواجهة أمام مضيفه ساوثهامبتون، فى إطار الجولة الـ14 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى تقام فى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب "سانت ميريز".

ويغيب عن لقاء اليوم التشيلى اليكسيس سانشيز بداعى الإصابة.

ويحتل اليونايتد المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 21 نقطة، بينما ساوثهامبتون فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

حراسة المرمى : ديفيد دى خيا

خط الدفاع : يونج - ماتيتش - جونز - لوك شو

خط الوسط : ماكتومناى - هيريرا - فيلاينى - بوجبا

خط الهجوم : راشفورد - لوكاكو