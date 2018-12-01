شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يستعيد نغمة الانتصارات فى البوندزليجا على حساب بريمن ودورتموند يفوز على فرايبورج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق بايرن ميونخ فوزا غاليا على مضيفه فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "فيسير شتاديون" بالجولة الـ13 من الدورى الألمانى "البوندزليجا".

واحرز هدفى البايرن المتألق سيرجى جنابرى فى الدقيقتين 20 و50، بينما سجل اليابانى أوساكو هدف بريمن الوحيد فى الدقيقة 33.

وشهد اللقاء إصابة الفرنسى فرانك ريبيرى، بينما عاد للمشاركة بعد الشفاء من الإصابة كلا من تياجو الكانتارا وكينجسلى كومان.

بذلك يستعيد الفريق البافارى نغمة الانتصارات بعد ان فشل فى الفوز فى آخر 3 لقاءات.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونخ إلى 24 نقطة فى المركز الثالث مؤقتا، بينما توقف رصيد بريمن عند 18 نقطة فى المركز السابع.

من ناحية أخرى فاز المتصدر بوروسيا دورتموند على فرايبورج بهدفين احرزهما ماركو ريوس فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وباكو الكاسير فى الدقيقة 90، ليرفع دورتموند رصيده إلى 33 نقطة فى الصدارة.



الهدف الثانى للبايرن

جنابرى وكيميتش

ريبيرى يخرج مصابا

كومان يعود للمشاركة

كينجسيلى كومان

لقطة من اللقاء



ماركو ريوس

ماريو جوتزه