شكرا لقرائتكم يوفنتوس بالقوة الضاربة أمام فيورينتينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ماسيمو اليجرى المدير الفنى ليوفنتوس عن تشكيل البيانكونيرى لمواجهة مضيفه فيورينتينا، والتى تنطلق فى السابعة من مساء اليوم السبت، على ملعب "أرتيميو فرانكى" بمدينة فلورنسا فى الجولة الـ14 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

ويقود هجوم اليوفى فى لقاء اليوم كريستيانو رونالدو وماريو ماندزوكيتش،والأرجنتنيى باولو ديبالا.

ويتصدر يوفنتوس جدول التريب برصيد 37 نقطة من 12 فوز وتعادل وحيد، ينما فيورينتينا فى المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وجاء تشكيل يوفنتوس كاملا للقاء كالتالى:

حراسة المرمى: تشيزنى

خط الدفاع: دى تشيليو - كيلينى - بونوتشى - كانسيلو

خط الوسط: بنتاتنكور - كوادرادو - ماتويدى

خط الهجوم: ديبالا - رونالدو - ماندزوكيتش