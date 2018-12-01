شكرا لقرائتكم الفنان فاروق الفيشاوي يؤازر الأهلى أمام بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفنان فاروق الفيشاوي على حضور مواجهة الأهلى وبتروجت المقامة حالياً على ملعب السويس، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة لبطولة الدوري العام، ويرافق الفيشاوي فى مقصورة ملعب السويس الفنان كمال أبو رية.

وانطلقت مواجهة الأهلى وبتروجت متأخرة، حيث كان من المفترض أن تنطلق فى تمام السادسة مساء، إلا أن ثمة أزمة فى زي الفريقين تسببت فى تاخر انطلاق المباراة لقرابة الـ20 دقيقة.