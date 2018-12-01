شكرا لقرائتكم الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا غدا على هامش دعوي حل اللجنة الأولمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك، عن عقد مؤتمرا صحفيا غدا الأحد فى تمام التاسعة والنصف صباحا بمجلس الدولة بالدقي على هامش نظردعوى حل مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية .

وتابع الموقع الرسمى للزمالك فى بيانه الصحفى:"إن المؤتمر الصحفى يأتى على هامش الحكم المنتظر فى القضية المرفوعة من مجلس إدارة القلعة البيضاء لحل مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية غدا".

يذكر أن الدائرة الثانية بمجلس الدولة قررت حجز نظر 4 طعون أقامها الزمالك على القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بوقف نقل جميع المنافسات الرياضية خارج ملاعب النادي، ومنع رئيس النادى من حضور جميع المنافسات الرياضية في كل الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التي يشارك فيها لجلسة 2 ديسمبر المقبل واختصمت الطعون وزير الشباب والرياضة بصفته، وذكرت أنه طبقا للقوانين الخاصة بالرياضة المصرية، فاللجنة الأولمبية المصرية دون لائحة خاصة، كما أنها لم تقم بإعداد لائحة لها قبل يوم 31 – 8 – 2017، وهو ما يعني أن كل القرارات الخاصة بها باطلة طبقا للقانون وأشارت الطعون الخاصة بالزمالك إلى أن ما حدث من اللجنة الأولمبية المصرية بالذهاب إلى الأولمبية الدولية في سويسرا، يعد بمثابة استقواء بمنظمة أجنبية على ناد مصري.