شكرا لقرائتكم يوسف يتحدث عن مواجهة بتروجيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي إن الفريق جاهز لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء اليوم السبت في السويس ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.



محمد يوسف

وأضاف : لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز اليوم لتخطي المرحلة الصعبة التي مر بها الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة وأننا نعي تماما أن تحقيق الفوز اليوم سيكون بمثابة خطوة مهمة لاستعادة الثقة من جديد بعد النتائج غير الموفقة التي شهدتها المباريات الأخيرة.



يوسف

وأوضح يوسف إنه حرص خلال جلساته مع اللاعبين على مطالبتهم بضرورة الاجتهاد والعمل بقوة لحصد النقاط الثلاث اليوم أمام بتروجت، مؤكدًا أنه يثق في قدرات لاعبي الأهلي ورغبتهم في تخطي هذه المرحلة.

يذكر أن الاهلي خسر من المقاولون العرب بهدف نظيف الثلاثاء الماضي في الجولة الـ16 للدوري الممتاز.