شكرا لقرائتكم محمود البنا سبب أزمة مباراة الأهلى وبتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة أن الحكم محمود البنا ومراقب المباراة يتحملان مسئولية أزمة لون قميص فريقى الأهلى وبتروجت فى المباراة، التى ستقام بعد قليل والمؤجلة من الاسبوع التاسع بالدورى. قال المصدر إن هناك اجتماعا ينعقد قبل المباراة بساعة ونصف فى الملعب بحضور مسئولى الناديين، ويتحدد بناء عليه ألوان قمصان الفريقين، وفى حالة وجود ازمة يتم حلها قبل اللقاء حتى لا يحدث المشهد القائم حاليا. يذكر أنه تأخر انطلاق اللقاء حتى الأن بسبب رفض الاهلى لعب المباراة باللون الازرق.

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