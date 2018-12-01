شكرا لقرائتكم مفاجأة.. بتروجت يطلب رسميا إقامة مباراة الأهلى بدون جمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة جديدة، تقدم نادى بتروجت بطلب رسمى لاتحاد الكرة لإقامة مباراته اليوم أمام الأهلى على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع التاسع بالدورى بدون جمهور.



بتروجيت

كان اتحاد الكرة حصل على موافقة الأمن بحضور 5 آلاف مشجع فى المباراة، بواقع 3 آلاف لبتروجت، و500 للاهلى، و1500 لوزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن الأهلى خسر أخر مباراة له فى الدورى أمام المقاولون العرب 1 / 0.