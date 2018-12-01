- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مفاجأة.. بتروجت يطلب رسميا إقامة مباراة الأهلى بدون جمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فى مفاجأة جديدة، تقدم نادى بتروجت بطلب رسمى لاتحاد الكرة لإقامة مباراته اليوم أمام الأهلى على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع التاسع بالدورى بدون جمهور.
بتروجيت
كان اتحاد الكرة حصل على موافقة الأمن بحضور 5 آلاف مشجع فى المباراة، بواقع 3 آلاف لبتروجت، و500 للاهلى، و1500 لوزارة الشباب والرياضة.
يذكر أن الأهلى خسر أخر مباراة له فى الدورى أمام المقاولون العرب 1 / 0.
شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بتروجت يطلب رسميا إقامة مباراة الأهلى بدون جمهور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .