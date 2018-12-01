شكرا لقرائتكم النصر يصطدم بالوحدة..والاتحاد يبحث عن فوزه الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستكون مهمة النصر صعبة حينما يستضيف الوحدة على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، يوم الأحد، في حين يبحث اتحاد جدة عن فوزه الأول حينما يواجه ضيفه الحزم، في ختام المرحلة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخوض النصر اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الوحدة، ويتطلع لحصد النقاط الثلاث التي ستجعله يتساوى مع الهلال متصدر الدوري قبل مواجهتهما المرتقبة يوم السبت المقبل في قمة مباريات المرحلة 12 من الدوري.

ويأمل النصر في تعويض خروجه من كأس زايد للأندية الأبطال عقب خسارته في مباراة الإياب أمام مولودية الجزائري يوم الأربعاء الماضي، كما لن يتمكن البرتغالي هيلدر كوستافو مدرب النصر من الاستعانة بلاعبه البرازيلي بيتروس الذي طُرد في مواجهة الشباب الماضية.

وفي المقابل يسعى الوحدة إلى مواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من فرق المقدمة بعدما حقق فوزاً ثميناً على الباطن 1-صفر في المرحلة الماضية، ويدخل الوحدة المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أهلي جدة الثالث.

ويبحث اتحاد جدة عن فوزه الأول هذا الموسم حينما يستضيف الحزم، ويعيش الاتحاد وضعاً حرجاً هذا الموسم حيث يتذيل الترتيب وأصبح وضعه في خطر كبير كونه يتذيل الترتيب برصيد نقطتين، وتلقى الاتحاد خسارته الثامنة هذا الموسم أمام غريمه التقليدي الأهلي 3-1 في المرحلة الماضية وهي البداية الأسوأ في تاريخه.

وفي المقابل يتطلع الحزم للعودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عن الفريق في المراحل الأربع الماضية، وخسر الحزم مباراتين أمام الاتفاق والباطن وتعادل أمام أحد والفيحاء في آخر أربع مباريات له ليبقى في المركز 12 برصيد 10 نقاط.