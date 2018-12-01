شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعاقب غروس ولاعبي الزمالك المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرَّر مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، خصم راتب شهر كامل للجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة السويسري كريستيان غروس، وكل معاونيه والجهاز الطبي والإداري عقب الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال.

وتأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، عقب فوزه على الزمالك 4 - 3 بركلات الترجيح يوم الجمعة في إياب دور الستة عشر بالبطولة، بعدما انتهت مواجهتي الذهاب والإياب لدور الستة عشر بالتعادل 1-1.

وقال رئيس الزمالك المصري في تصريحات تلفزيونية إنه قرر أيضاً خصم نصف مستحقات لاعبي الفريق، طبقاً للعقود السنوية لكل منهم بعد الخروج من البطولة من دور الــ16، وأكد أن الزمالك ودع البطولة بسبب الثقة الزائدة في الفوز والصعود لدور الـ8 مشيرا إلى أن الفريق لم يقدم العرض القوي والجيد أمام الاتحاد.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحافية نقلها الموقع الرسمي لناديه إنه من الوارد في كرة القدم الفوز والخسارة لكن الفريق لم يؤد بشكل قوي وبالروح القتالية التي كان يؤدي بها خلال اللقاءات الماضية.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن حكم اللقاء تغاضى عن احتساب 3 ضربات جزاء صحيحة للزمالك خلال اللقاء، لكن هذا ليس مبررا للخسارة.